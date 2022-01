Elevul cutitar de la Radauti a ajuns in arest

Elevul care si-a injunghiat doi colegi in Radauti, miercuri, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Suceava, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Ionut Epureanu. La Radauti a avut loc o agresiune in care au fost implicati patru tineri, iar in urma derularii activitatilor de cercetari penale desfasurate de politisti s-a stabilit ca, in jurul orei 14.00, s-a produs o altercatie intre agresorul in varsta 17 ani si ... citeste toata stirea