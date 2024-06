Elicoptere SMURD si avionul SMURD, pe Aeroportul Suceava pentru a prelua raniti din explozia de la magazinul Dedeman Botosani

Elicoptere SMURD, dar si avionul SMURD apartinand Departamentului pentru Situatii de Urgenta au ajuns pe Aeroportul Suceava pentru a prelua raniti in stare grava in urma exploziei de vineri dimineata de la magazinul Dedeman din Botosani.Potrivit ISU Botosani, in urma exploziei, 110 persoane, clienti si personal, s-au autoevacuat, iar 15 persoane au fost ranite. La UPU Botosani au ajuns 15 raniti, dintre care un minor, trei dintre acestia au fost transferati la Iasi si Bucuresti, patru au ... citește toată știrea