In perioada 19 septembrie - 6 octombrie 2023, structurile de management ale Programului Romania - Ucraina au organizat Ziua Cooperarii Interreg, dezvoltata in jurul temei anului european al competentelor.Aproximativ 50 de liceeni din Ucraina au calatorit in Romania, pentru a cunoaste tineri de varsta lor si pentru a-si dezvolta noi competente in diferite domenii, care au beneficiat de finantare prin programul transfrontalier Romania - Ucraina 2014-2020.Au fost organizate trei ateliere, astfel: ... citeste toata stirea