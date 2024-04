Emotii, stegulete, dar si un protest fata de conducerea Consiliului Judetean

Duminica, 31 martie a.c., aeroportul din Suceava a fost martorul unei schimbari semnificative in peisajul calatoriilor aeriene. Odata cu sosirea cursei Wizz Air din Milano, au coborat pe aeroport primii suceveni care au devenit beneficiarii intrarii Romaniei in Spatiul Schengen aerian.La aterizare, calatorii au fost intampinati cu stegulete care marcau acest moment istoric. In mijlocul emotiilor si satisfactiei, ei si-au exprimat bucuria ca nu au mai fost nevoiti sa stea la cozi interminabile ... citește toată știrea