Episod de iarna in luna aprilie

> Cod galben de ninsori abundente in jumatatea vestica a judetului Suceava, vant puternic si vreme in racire accentuata in restul judetuluiAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari meteo privind racirea accentuata a vremii.Meteorologii au emis o informare meteo valabila pana marti, 12 aprilie, ora 9:00, vizand intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuataAstfel, in intervalul mentionat, temporar, ... citeste toata stirea