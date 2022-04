Erori financiar-contabile de 1.916.000 de lei

Camera de Conturi Suceava a organizat si desfasurat trei actiuni de control la tot atatia ordonatori principali de credite din judetul Suceava, la care s-au constatat abateri de la legalitate si regularitate in suma de 1.921.000 de lei. Conform Raportului privind finantele publice in anul 2021, dat recent publicitatii, in totalul respectiv de 1.916.000 de lei sunt erori financiar-contabile, in timp ce platile nelegale insumeaza 5.000 de lei. Potrivit Camerei de Conturi, actiunile desfasurate au ... citeste toata stirea