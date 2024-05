Esara Fagilor, Catedrala de lemn a Bucovinei

Invaluita in mister si splendoare, rezervatia CodriiSeculari de la Slatioara este un sanctuar natural de o frumusete rara, fiind recunoscuta ca parte a Patrimoniului Mondial UNESCO * supranumita adesea "Catedrala de lemn a Bucovinei", aceasta oaza de verdete se intinde generoasa in inima Bucovinei, strajuind poalele masive Rarau si Giumalau * aflata printre cele mai mari si mai bine conservate paduri virgine de fag si rasinoase din Europa, rezervatia de la Slatioara este intrecuta in vechime ... citește toată știrea