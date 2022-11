Esec de proportii al DNA, intr-un mega-dosar: vamesii acuzati ca luau spaga la galeata au fost achitati

In anul 2012, procurorii DNA detonau o mare bomba si puneau in miscare un mega-dosar privitor la vamesii de la Vama Siret. Concret, acestia erau acuzati de contrabanda cu tigari, iar banii de mita erau stransi intr-o galeata.Dupa un proces care a durat mai bine de opt ani, judecatorii Curtii de Apel Suceava au decis achitarea in grup a vamesilor. Din cele 35 de persoane trimise in judecata, doar una singura, Cornelia Grumeza, a primit o condamnare de 5 luni inchisoare cu suspendare sub ... citeste toata stirea