Esigari ascunse in doua microbuze conduse de soferi ucraineni, depistate de politistii de frontiera in PTF Siret

Politistii de frontiera suceveni au anuntat ca efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda cu privire la doi soferi, un barbat si o femeie, care au fost depistati in PTF Siret, in timp ce incercau sa introduca in Romania, cu ajutorul a doua microbuze tigari peste limita normala admisa de lege./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto ... citeste toata stirea