Esigari de contrabanda de peste 50.000 de euro gasite de politistii de frontiera suceveni in zona Brodina, in apropierea granitei cu Ucraina

Politistii de frontiera suceveni au descoperit, luni, in apropierea frontierei cu Ucraina, dar si intr-un autoturism abandonat pe directia localitatii Brodina, aproximativ 18.000 pachete cu tigari provenite din magazine de tip duty free, iar intreaga cantitate de tigari, in valoare de 207.851 lei, a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2. ... citeste toata stirea