> Acum este cel mai bun moment sa dezvoltam Romania in mod armonios si, totodata, sa ne protejam radacinile, considera deputatul PNL Ioan Balan...Acum, deja intrati in Luna Diasporei, reamintim un mesaj din aceasta vara a deputatului PNL de Suceava Ioan Balan, care este de parere ca investitiile si fondurile europene trebuie sa ajunga prioritar in mediul rural pentru modernizarea satelor care se confrunta cu mai multe probleme ce vor duce la depopularea lor."Astazi, cand Romania traverseaza ... citeste toata stirea