Estimam ca vom avea in acest an 700.000 de pasageri pe Aeroportul Suceava

> Dupa numarul de pasageri, aeroportul sucevean este pe locul 5 in RomaniaPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ieri in conferinta de presa, ca se estimeaza ca in acest an vor fi procesati circa 700.000 de pasageri pe Aeroportul Suceava."Avem 50 de curse pe saptamana, cu o medie de 2500 de pasageri pe zi", a spus Flutur, care a mentionat ca in iulie au fost peste 80.000 de pasageri.El a aratat ca, la 7 luni, pe Aeroportul Suceava au fost procesati 445.174 ... citeste toata stirea