Etapa judeteana a Concursurilor serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta si-a desemnat castigatorii

In data de 5 iunie a.c., pe stadionul "1 Mai" din municipiul Suceava, s-a desfasurat etapa judeteana a Concursurilor serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta.La start s-au prezentat cele mai bune patru echipe de voluntari din judet, calificate in aceasta etapa in urma intrecerilor zonale, respectiv SVSU Bosanci, SVSU Cacica, SVSU Carlibaba si SVSU Crucea. De asemenea, echipajelor de pompieri voluntari li s-au alaturat si patru echipaje de lucratori ai serviciilor private ... citeste toata stirea