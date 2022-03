Eugen Tomac: PMP a infiintat un grup de lucru pentru sprijinirea refugiatilor ucraineni

Colegiul National al Partidului Miscarea Populara a decis, in sedinta din 04.03.2022, formarea unui grup de lucru pentru sprijinirea cetatenilor ucraineni aflati in situatii dificile din cauza razboiului din tara lor. Sprijinul vizeaza doua directii de actiune: pe de o parte, membrii PMP se vor ocupa de gazduirea refugiatilor ucraineni care au nevoie de suport in Romania; pe de alta parte, PMP va strange ajutoare umanitare constand in medicamente si produse umanitare si le va distribui in ... citeste toata stirea