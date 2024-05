Partidul Verde filiala judeteana Suceava considera ca orice natiune este mareata doar atunci cand partea politica isi respecta promisiunile.Daca ajunge la putere o formatiune politica care ne arata in timpul campaniei electorale un program de guvernare placut, plin de viitoare realizari si dorinte, iar dupa se intampla invers, acea natiune decade repede, iar dictatura sau frica isi pot intra in drepturi repede.Europa are nevoie sa fie condusa de lideri onesti, iubitori de pace, de bine, ... citește toată știrea