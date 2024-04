Evadare la Suceava. Un interlop periculos a fost dat in consemn la frontiera

Doar cateva ore a stat in arest la domiciliu suceveanul acuzat ca ar fi mitut o judecatoare de la Tribunalul Suceava * vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare pentru lipsire de libertate, acesta s-a facut nevazutCunoscut in lumea interlopa sub numele de Tonici, Mihai Pinzari fusese eliberat din arestul preventive joi, 25 aprilie, si trimis in arest la domiciliu, conform hotararii magistratilor.Vineri dimineata, politistii responsabili cu supravegherea ... citește toată știrea