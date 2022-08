Evaluarea dosarelor elimina inechitatile din sistemul public de pensii

> "Intre pensiile persoanelor care au lucrat in aceeasi unitate, in aceleasi conditii si o perioada egala de timp, nu vor mai exista discrepante atat de mari" reliefeaza Constantin Boliacu, directorul executiv al CJP Suceava > Din cele aproape 150.000, transpuse in format electronic sunt deja peste 92.000 de dosare, in vederea desfasurarii optime a procedurilor institutia suceveana angajand 30 de persoane cu contract de munca pe durata determinataCasa Judeteana de Pensii (CJP) Suceava ... citeste toata stirea