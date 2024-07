Eveniment la Vatra Dornei - Forumul Economic Regional Moldova, in perioada 4-6 iulie FOTO

Consiliul Judetean Suceava a aprobat participarea la organizareaForumului Economic Regional Moldova editia 2024, la Cazinoul Bailor din VatraDornei, in perioada 04 - 06 iulie, in colaborare cu Centrul de Analiza si Planificare aDezvoltarii Regionale (C.A.P.D.R.), in calitate de initiator al evenimentului, AgentiaRomana pentru Investitii si Comert Exterior, Agentia pentru Dezvoltare RegionalaNord Est, Camera de Comert si Industrie a Judetului Suceava, Municipiul VatraDornei, Arhiepiscopia ... citește toată știrea