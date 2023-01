Evitarea aglomeratiilor, aerisirea spatiilor inchise si purtarea mastii de protectie

DSP Suceava a transmis, vineri, ca, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de imbolnavire prin gripa si depasirea mediei de imbolnaviri pe cinci sezoane anterioare, Ministerul Sanatatii a instituit in data de 5 ianuarie a.c. stare de alerta epidemiologica determinata de gripa (prin publicarea in M.O. al Romaniei, Partea I, nr.15 din 5.01.2023 a Instructiunii nr.161/05.01.2023 privind instituirea starii de alerta epidemiologica determinate de gripa).In acest sens DSP Suceava a transmis ... citeste toata stirea