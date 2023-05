Poluarea accidentala a raului Bistrita din cauza apei de mina provenite din fosta zona miniera Isipoaia, orasul Brosteni, a avut consecinte serioase pentru care operatorul Conversmin SA a fost sanctionat contraventional cu amenzi in valoare totala de 90.000 de lei. Garda de Mediu Suceava a impus o amenda in cuantum de 50.000 de lei, in timp ce SGA Suceava a aplicat o amenda de 40.000 de lei.De la data producerii incidentului, 13 mai, pana luni, reprezentanti ai GNM - Comisariatul Judetean ... citeste toata stirea