Executare silita pentru recuperarea a 600.000 de lei, subventii luate pe nedrept si nerestituite in termen de fermierii suceveni

> Doar pe durata anului trecut, APIA Suceava a descoperit si dat in debit 485 de beneficiari "fraudulosi", acestia incasand plati de aproximativ 2,12 de milioane de lei > Imposibil de recuperat sunt debite de 172.609 de lei transmise spre executare intre 2011 - 2014, dosare ajunse la prescriere si pe care serviciile fiscale le-au scos din evidentaLa sfarsitul anului trecut, Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Suceava avea in evidente 34.686 de debitori europeni aferenti ... citeste toata stirea