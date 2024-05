Exemplare de rasi capturate in judetul Suceava vor fi transferate in Germania, pentru refacerea genetica a speciei de ras in Europa

Intr-un demers semnificativ pentru conservarea biodiversitatii, Viorel, primul ras capturat in Romania, a fost eliberat in Padurea Thuringiana din Germania.Evenimentul, desfasurat miercuri, 15 mai, a marcat inceputul unui proiect ambitios de refacere genetica a speciei de ras in Europa, a anuntat RNP Romsilva.Eleodor Olavi Nitescu, directorul general adjunct al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, si Leonas Dinu, inginer si responsabilul de Proiectul "Lynx Thuringia" in cadrul Romsilva, ... citește toată știrea