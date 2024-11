Experienta pe care o avem cu centura Sucevei blocata patru ani de PSD ne da si acum fiori reci

Nu poti construi autostrazi cu scuze, ci cu licitatii facute in termenul stabilit, cu seriozitate si maturitate politica!Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan considera ca ingrijorarile liberalilor privind posibile amanari pentru Autostrada Pascani - Suceava sunt intemeiate, tinand cont de experienta negativa a judetului Suceava cu proiectul centurii ocolitoare, proiect intarziat timp de patru ani sub o administratie PSD, si ii raspunde deputatului PSD Mirela Adomnicai ca nu are caderea sa faca ... citește toată știrea