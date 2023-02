Expertizarea blocului afectat de explozia din Burdujeni va dura 60 de zile si va costa 35.000 de lei

> "In functie de rezultatele expertizei ne vom adresa Guvernului, fiind vorba despre o suma importanta de bani" a declarat Ion Lungu, primarul Sucevei > Expertiza va fi realizata de conf. dr. Dorel Platica din Iasi, singurul expert din Moldova in domeniul constructiilor civile si printre putinii din taraBlocul de locuinte din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava in care s-a produs explozia de pe 5 decembrie 2022 va fi supus expertizarii.Primarul Ion Lungu spune ca avut negocieri in ... citeste toata stirea