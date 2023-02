Explozie intr-o locuinta din Radauti

> In urma acesteia au fost afectati peretii bucatariei si trei ochiuri de geamO explozie care nu a fost urmata de incendiu s-a produs duminica seara intr-o locuinta din Radauti.Politistii din municipiul Radauti au fost sesizati prin 112, la ora 18:08, ca la un imobil situat pe strada Zorilor s-a produs o deflagratie.Apelanta a relatat ca, in timp ce se afla acasa impreuna cu sotul, in dormitor, a auzit o bubuitura puternica venind din directia sobei, motiv pentru care a solicitat prin 112 ... citeste toata stirea