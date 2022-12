Trei persoane au fost ranite luni dimineata in urma exploziei produse intr-un bloc din cartierul Burdujeni, din Suceava. Una dintre persoanele ranite este in stare grava.Trei persoane au fost transportate cu ambulantele SMURD si SAJ la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, una dintre ele fiind in stare grava..Au fost evacuate si s-au autoevacuat in jur de 40 de persoane din doua scari de bloc.Conform ISU Suceava, ... citeste toata stirea