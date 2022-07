Extinderea suprafetei de teren e necesara si pentru ca elicoperul sa aterizeze cat mai departe de case

Consiliul Judetean Suceava a aprobat, miercuri, sa solicite municipiului Campulung Moldovenesc alocarea a doua noi suprafete de teren in completarea celeia deja atribuite pentru amenajarea punctului de operare aeromedicala.Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus in plen ca a inceput cu ceva vreme in urma demersurile pentru rezolvarea acestei probleme."Acolo au fost specialisti, comandori de la MAI in teren, impreuna cu primarul de la Campulung Moldovenesc. Au gasit locul, au spus ... citeste toata stirea