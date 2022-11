Familiile din Primaria Suceava reprezinta 4% din angajati

> Ion Lungu: Chiar sunt familii de baza in institutiePrimarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, ieri, ca in Primaria Municipiului Suceava 4% dintre angajati sunt familii."Sunt 22 de familii care lucreaza in primarie. Trei familii au cate trei membri care lucreaza in primarie. Asta inseamna 4% din numarul de personal. Din cei 700 de angajati, 4% sunt familii" a spus Lungu.Edilul-sef a aratat ca pe o parte dintre familii le-a gasit in ... citeste toata stirea