> Tanar din Brodina, prins in Ulma conducand fara permis un autoturism fara ITP si asigurarePolitistii din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus care actionau in noaptea de duminica spre luni in comuna Ulma, in intersectia cu drumul comunal 48C catre satul Costileva de Sus, au observat un autoturism Mitsubishi Shogun care circula din directia satului Costileva de Sus catre satul Ulma. La volan era un tanar de 17 ani, din satul Brodina, care a declarat ... citeste toata stirea