Manifestarile organizate de Zilele municipiului Suceava se vor desfasura in doua "locatii", informeaza primarul Ion Lungu. Este vorba despre esplanada Casei Culturii si parcarea Iulius Mall, in ambele urmand a avea loc manifestari cultural-artistice. "In zilele de vineri, sambata si duminica, incepand cu ora 17:00, spectacole de muzica populara se vor desfasura si la Iulius Mall. Acolo vor fi terase, se vor consuma mici. In zona centrala nu se poate intampla acest lucru, vor fi doar niste ... citeste toata stirea