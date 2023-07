In luna aprilie 2023, in judetul Suceava au fost eliberate 144 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale. Conform Buletinului statistic lunar al Directiei Judetene de Statistica (DJS), numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a inregistrat o scadere cu 22,2% comparativ cu luna martie a aceluiasi an. La fel, in comparatie cu luna aprilie 2022, numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a fost mai mic cu 16,8%. Din numarul total al ... citeste toata stirea