O femeie a murit, luni, intr-un incendiu care a izbucnit intr-o locuinta din Brodina.Potrivit anchetei politistilor, incendiul s-a produs in satul Paltin din comuna Brodina, in curtea locuintei aflandu-se patru imobile dintr-o zona greu accesibila.La fata locului au sosit mai autospeciale de stingere a incendiilor cu apa si spuma din cadrul ISU Bucovina, care au localizat si lichidat incendiul. In momentul sosirii la fata locului, ardea generalizat imobilul unde locuiau femeie de 66 de ani ... citeste toata stirea