Femeia care si-a injunghiat sotul in inima a fost trimisa in judecata

Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat, ieri, ca a sesizat Tribunalul Suceava cu o cauza in care a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unei inculpate, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie.Potrivit anchetei, in dimineata zilei de 13 septembrie a.c., in locuinta comuna, pe fondul unei discutii in contradictoriu, femeia s-a inarmat cu un obiect taietor-intepator si l-a lovit cu acesta pe sotul sau in zona inimii (o singura lovitura), fapt care