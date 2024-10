Femeie accidentata grav de o ramura cazuta in curtea DGASPC Suceava

O femeie in varsta de 47 de ani a fost grav accidentata ieri, in jurul orei 11:30, ea fiind lovita de o ramura desprinsa in timpul taierii unui copac in curtea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava.Potrivit declaratiilor comisarului-sef Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, copacul era taiat de angajatii Primariei Suceava.In momentul caderii acestuia, femeia, care trecea prin ... citește toată știrea