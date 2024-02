O femeie a fost prinsa de politistii din Suceava in timp ce conducea un autoturism pe drumul national DN 2 avand o concentratie alcoolica de 1,61 mg/l alcool pur in aerul expirat, au transmis, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, transmite Agerpres.Potrivit acestora, politistii au intervenit dupa ce o persoana a sunat la 112 si a sesizat ca autoturismul condus de femeia aflata sub influenta alcoolului circula haotic."Autoturismul a fost identificat si ... citeste toata stirea