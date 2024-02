Fermieri suceveni au incasat pe nedrept sprijin financiar de peste 3,70 de milioane de lei

> "S-a procedat la transmiterea dosarelor de debit la ANAF, in vederea demararii procedurilor de executare silita" se arata intr-o informare a APIA SuceavaIn evidentele Centrului Judetean al Agentiei pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Suceava sunt inregistrati 1.054 de debitori nationali, se arata in Raportul privind activitatea institutiei in anul trecut.In cauza sunt "mai multe tipuri de sprijin financiar acordat de la bugetul national, 17 procese-verbale de constatare a ... citește toată știrea