Fermierii romani trebuie sa poata concura in conditii egale si corecte cu ceilalti fermieri europeni

"Trebuie sa ne protejam fermierii de concurenta neloiala in fata unor produse care sunt aduse la noi in judet, dar si in intreaga tara, la preturi foarte mici si de o calitate indoielnica" sustine cu fermitate presedintele Organizatiei Judetene a PSD Suceava, senatorul Ioan Stan.Liderul social-democratilor din judet a subliniat faptul ca in 2024 Guvernul Marcel Ciolacu a alocat un buget istoric pentru agricultura, aproape 7 miliarde de euro, reprezentand peste 2% din PIB - un record national,