> Este vorba despre 70%, respectiv 85%, din drepturile cuvenite, in functie de fondurile din care se fac platileAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, incepand de pe 16 octombrie, campania de autorizare a platilor in avans aferente cererilor depuse in anul 2023. Astfel, aflam ca fermierii vor beneficia de sprijin financiar prin interventii si masuri aferente sectoarelor vegetal si zootehnic. Este vorba despre platile directe decuplate, platile directe cuplate, ... citeste toata stirea