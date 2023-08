> "Este cel mai important festival de arta medievala din tara" este de parere edilul-sef sucevean > Potrivit lui, cea mai asteptata ar fi parada cu faclii de joiIn intervalul 17-20 august, in municipiul Suceava va avea loc Festivalul de arta medievala "Stefan cel Mare", editia 2023, anunta primarul Ion Lungu.Edilul-sef spune ca, si in acest an, Primaria Municipiului Suceava este principalul finantator al evenimentului, in Consiliul Local fiind aprobata alocarea sumei de 350.000 de lei. ... citeste toata stirea