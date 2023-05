Dupa o pauza de 6 ani, Festivalul Filmului European revine in Gura Humorului, cu o serie de 7 filme difuzate in regim de intrare gratuita. Editia locala FFE - Gura Humorului 2023 debuteaza vineri, 19 mai, la ora 19:00, la Casa de Cultura, cu un film romanesc, Apropierea (in regia lui Botond Pusok), urmand a se derula pana duminica seara.La Gala speciala de deschidere de vineri vor lua cuvantul Marius Ioan Ursaciuc - primarul orasului Gura Humorului, Laurentiu Damian - presedintele Uniunii ... citeste toata stirea