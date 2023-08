In perioada 19-20 august 2023, voia buna va fi readusa in Pasul Prislop! Festivalul Interjudetean Hora la Prislop ajunge la cea de-a 51-a editie si promite un program cu multe surprize, dupa cum ne informeaza Biroul de presa al Consiliului Judetean Maramures.Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Ionel Bogdan, ii indeamna atat pe maramureseni, cat si pe turistii aflati in judet in aceasta perioada, sa se alature acestui eveniment cu traditie: "Acest sfarsit de saptamana ne va aduce si ... citeste toata stirea