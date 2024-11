Festivalul International de Film, Diaporama si Fotografie "Toamna la Voronet" se desfasoara in acest final de saptamana la Gura Humorului.Editia cu numarul 44 isi propune sa promoveze creativitatea scolilor de film, competenta si profesionalismul in acest domeniu, precum si contactele dintre generatiile de cineasti, incurajand tinerii realizatori de film.Fondat in anul 1981 de sotii Marcela si Emil Butnaru, Festivalul International de Film, Diaporama si Fotografie "Toamna la Voronet" este ... citește toată știrea