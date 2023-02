Fetita grav ranita in accidentul de la Prelipca a fost resuscitata si e internata in ATI la Neurochirurgie, iar baietelul este policontuzionat

Fetita grav ranita in accidentul de luni de la Prelipca in care doua femei au murit a fost adusa in coma la UPU Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Suceava, dr. Dan Teodorovici, in urma accidentului feroviar de la Prelipca, la UPU Suceava au ajuns doi pacienti minori./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: ... citeste toata stirea