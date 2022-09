Prima etapa a proiectului pilot "Quality & Safety", demarat in luna iunie a.c. de Tasuleasa Social si Asociatia de Ecoturism Tara Dornelor (AETD) prin semnarea unui protocol de colaborare, a fost finalizata cu succes.Cele 47 de borne din Tara Dornelor, cu intrare din pasul Mestecanis (borna cu numarul 84) si iesire in zona Tataru prin Gradinita (borna cu numarul 131), poarta logo-ul destinatiei de ecoturism si un numar de identificare, care ii ajuta pe pelerinii de pe Via Transilvanica sa ... citeste toata stirea