Firma amendata cu peste 100.000 de lei pentru nereguli in activitatea de extractie a agregatelor minerale

In urma unui control efectuat de comisarii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean (GNM - CJ) Suceava, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) Suceava si inspectori ai Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, s-au constatat grave nereguli in activitatea desfasurata de un operator economic pe cursul raului Moldovita, in comuna Vatra Moldovitei.Aflam ca operatorul economic a fost amendat cu 30.000 de lei pentru incalcarea ... citește toată știrea