Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat santierul drumului judetean DJ 209 B, Malini-Iesle-Borca, o investitie de 25 de milioane de euro facuta de Consiliul Judetean Suceava si care ar urma sa fie dat in folosinta anul viitor."Sunt lucrari ample in zona de munte. Sunt peste 15 kilometri de ziduri de sprijin, santuri periate, sunt cateva sute de piloni batuti la adancime de 15 metri pentru a stabiliza terenul. Sunt in lucru 61 de podete si 11 poduri. Acest drum ... citeste toata stirea