Flutur: Estimam ca sunt circa 15.000 de refugiati din Ucraina in judet si am solicitat AJOFM sa inceapa recrutarea de forta de munca din randul imigrantilor

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, duminica, dupa sedinta Comandamentului organizat in Vama Siret ca se estimeaza ca in judetul Suceava sunt, in aceste zile, circa 15.000 de cetateni ucraineni refugiati din fata razboiului si a aratat ca pe langa faptul ca in incurajeaza pe copiii ucraineni sa mearga la scoala, a solicitat si AJOFM Suceava sa inceapa recrutarea de forta de munca din randul imigrantilor./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }. ... citeste toata stirea