Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat, joi, in plenul CJ Suceava managerului Spitalului Judetean de Urgenta Suceava, dr. Alexandru Calancea sa gestioneze inteligent si cu fermitate situatiile care apar in cadrul unitatii spitalicesti."In CJ Suceava am dat intotdeauna dovada de solidaritate in ceea ce priveste aprobarea de organigrame, aprobarea de bani pentru Spitalul Judetean. Avem in continuare de acolo nevoie de un feed-back pozitiv in raport cu populatia. ... citeste toata stirea