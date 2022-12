Flutur s-a dus sa vada cum se foreaza la nodul de legatura intre Autostrada A 7 cu municipiul Suceava si Aeroport si spera ca anul viitor sa se obtina finantarea pentru inceperea constructiei

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost, joi, in inspectie pe traseul Autostrazii A 7 in cartierul Burdujeni din Suceava, la capatul de tronson al autostrazii Pascani-Suceava."Am ajuns cu forajele in apropiere de Suceava, in cartierul Burdujeni si mai sunt de forat mai putin de 1000 de metri, la nodurile de legatura intre Autostrada A 7 cu descarcarea spre municipiul Suceava si spre Aeroport", a spus Flutur care a aratat ca CJ Suceava este foarte implicat in ... citeste toata stirea