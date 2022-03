Foarte multi refugiati in regiunea Cernauti, este nevoie urgenta de 5.000 de paturi echipate pentru a le amplasa in salile de sport

Problema majora a autoritatilor sucevene, in aceasta perioada, este sa organizeze cat mai repede centrul logistic european pentru ajutoare umanitare si de a trimite in regiunea Cernauti, in cel mai scurt timp, materialele necesare refugiatilor.Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marti, in PTF Siret, ca in cursul dupa-amiezii urma sa aiba o intalnire cu ambasadorul Ucrainei in Romania si cu guvernatorul regiunii Cernauti privind activitatea de ajutorare.El ... citeste toata stirea